ФРГ поставила Украине новый пакет военной помощи

Киев получил еще одну систему ПВО IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды, беспилотники и другое вооружение

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Берлин передал Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS (всего три), артиллерийские снаряды, беспилотники и другое вооружение. Это следует из обновленного в понедельник списка военной помощи Украине, опубликованного на сайте правительства Германии.

Новый пакет включает в себя, помимо зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLS, 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 6 погрузчиков HMEE и бронеавтомобиль Bergepanzer 2. Кроме того, было передано 700 автоматических винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, 50 винтовок CR 308, 55 тыс. аптечек для оказания первой помощи, а также средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.