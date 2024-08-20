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Интерфакс-АВН

Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Баку. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той степени, в какой в этом заинтересованы стороны конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего, конечно, на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем в последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал он на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Президент РФ отметил, что уже затрагивал эту тему с Алиевым накануне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Путин Владимир
1 комментарий
№1
20.08.2024 07:17
Звучит безответственно, потому что такие заявления имеет право делать лидер, который у себя в стране держит всё под контролем, урегулировал и, как минимум, является самостоятельным в принятии своих решений.

А сейчас ситуация в России, что
  • главная партия внутри страны раскачивает лодку всеми своими силами
  • военная верхушка не может урегулировать дела на границе
  • политическая верхушка не может урегулировать дела на международной арене.
ГОДАМИ!!!

Вопрос: какую помощь может оказать такой лидер? Потому что участвовать будет не Россия, а те самые силы, которые перечислены чуть выше в этом посте.
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