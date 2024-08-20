Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам

Баку. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той степени, в какой в этом заинтересованы стороны конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего, конечно, на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем в последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал он на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Президент РФ отметил, что уже затрагивал эту тему с Алиевым накануне.