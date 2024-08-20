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В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

TNI: российские танки T-14 «Армата» и T-90M относятся к лучшим в мире

Российские танки T-14 «Армата» и T-90M можно отнести к лучшим в мире. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

Автор утверждает, что без T-14 «Армата» не может обойтись ни один рейтинг, поскольку данный российский танк является самым инновационным. Среди особенностей машины обозреватель выделяет, в частности, необитаемую башню и дистанционно управляемую пушку с автоматическим заряжанием.

Танк T-90M представляет собой модернизированную версию Т-90, получившую обновленные башню, более мощный двигатель, новую гладкоствольную пушку и многоканальный прицел.

Также в рейтинге автора пяти лучших в мире танков присутствуют израильский Merkava V, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther.

В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне специальной военной операции, лучшим в мире танком.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Армата
Т-90 "Владимир"
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
1 комментарий
№1
20.08.2024 17:50
Интересно, какие лучшие в мире танки имеет в виду "обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.", к которым можно отнести российские танки T-14 «Армата» и T-90M?
Наверное, Абрамы! Не помню, сколько их на украине набили.
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