Войти
Lenta.ru

В США напомнили о покупке 21 истребителя МиГ-29 у Молдавии

403
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

NI: в 1997 году США купили у Молдавии 21 истребитель МиГ-29 из-за Ирана

В 1997 году США воспользовались средствами Программы совместного уменьшения угрозы (программы Нанна — Лугара) для покупки у Молдавии 21 истребителя МиГ-29 советского производства, поскольку опасались их приобретения Ираном. Об этом напоминает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

Автор заявил, что МиГ-29 советского производства способны переносить ядерное оружие, над созданием которого якобы работает Иран. «Соединенные Штаты опасались, что Молдавия может продать эти самолеты МиГ-29 стране, стремящейся обладать возможностями доставки ядерного оружия, в частности, Ирану», — говорится в публикации.

Сичиу пишет, что молдавские истребители отличались от МиГ-29, которыми обладал Иран, поскольку были модернизированы под возможность применения ядерного оружия, а Кишинев продал Вашингтону 21 самолет за 40 миллионов долларов вместе с гуманитарной помощью, включающей, в частности, грузовые автомобили.

После приобретения американская сторона использовала МиГ-29 в учебных воздушных боях.

В июле издание Business Insider (BI) заметило, что российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 могут представлять опасность для истребителей F-16, которые Украина получит от Запада, а между последними и российскими Су-35 могут происходить воздушные бои.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Молдавия
США
Украина
Продукция
F-16
Р-37
Су-35
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 17:50
  • 1
В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам
  • 20.08 16:28
  • 3906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.08 14:10
  • 1
В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами
  • 20.08 13:14
  • 0
Натовское зверье: эстонский шакал и литовский стервятник
  • 20.08 11:03
  • 1
Зачем России нужны надрельефные транспортники
  • 20.08 07:22
  • 1
России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков
  • 20.08 07:17
  • 1
Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам
  • 20.08 00:45
  • 572
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию