Войти
Военное обозрение

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: К концу года Россия удвоит свою группировку войск на Украине

402
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия наращивает силы в зоне проведения спецоперации, тогда как мобилизация на Украине не дает эффекта. Об этом заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По данным украинского военного ведомства, российская армия к концу года удвоит свою группировку, продолжая наращивать силы, вводя новые подразделения на территорию «оккупированных» регионов. Если к началу этого года российская группировка насчитывала порядка 440 тысяч человек, то сейчас уже перевалила за 600 тысяч. А по прогнозам, к концу года достигнет 800 тысяч, и это без мобилизации, только на контрактах и добровольцах.

А вот у Украины дела с набором пополнения хоть и двигаются, но очень медленно. Новый закон о мобилизации не сильно помог ВСУ, желающих служить как не было, так и нет. Кроме того, для обучения мобилизованных необходимо от трех до шести месяцев, если требуется получить подготовленного бойца. В то же время растет число получивших бронь от призыва, уже сейчас оно достигло 930 тысяч человек, скоро перевалит миллион.

Также Гаврилюк пожаловался на отсутствие у Украины необходимых военных мощностей для оснащения украинской армии, речи о переводе экономики на «военные рельсы» не идет, вся надежда только на западных партнеров. При этом объемы военной помощи резко упали и подниматься не будут, у Запада ресурсы тоже ограничены.

Ранее Гаврилюк заявлял, что дефицит артиллерийских снарядов Киев компенсирует производством большого количества беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 17:50
  • 1
В США российские T-14 «Армата» и T-90M отнесли к лучшим в мире танкам
  • 20.08 16:28
  • 3906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.08 14:10
  • 1
В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами
  • 20.08 13:14
  • 0
Натовское зверье: эстонский шакал и литовский стервятник
  • 20.08 11:03
  • 1
Зачем России нужны надрельефные транспортники
  • 20.08 07:22
  • 1
России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков
  • 20.08 07:17
  • 1
Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании ситуации на Южном Кавказе в той части, в которой это важно сторонам
  • 20.08 00:45
  • 572
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию