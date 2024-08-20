Замминистра обороны Украины Гаврилюк: К концу года Россия удвоит свою группировку войск на Украине

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Россия наращивает силы в зоне проведения спецоперации, тогда как мобилизация на Украине не дает эффекта. Об этом заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По данным украинского военного ведомства, российская армия к концу года удвоит свою группировку, продолжая наращивать силы, вводя новые подразделения на территорию «оккупированных» регионов. Если к началу этого года российская группировка насчитывала порядка 440 тысяч человек, то сейчас уже перевалила за 600 тысяч. А по прогнозам, к концу года достигнет 800 тысяч, и это без мобилизации, только на контрактах и добровольцах.

А вот у Украины дела с набором пополнения хоть и двигаются, но очень медленно. Новый закон о мобилизации не сильно помог ВСУ, желающих служить как не было, так и нет. Кроме того, для обучения мобилизованных необходимо от трех до шести месяцев, если требуется получить подготовленного бойца. В то же время растет число получивших бронь от призыва, уже сейчас оно достигло 930 тысяч человек, скоро перевалит миллион.

Также Гаврилюк пожаловался на отсутствие у Украины необходимых военных мощностей для оснащения украинской армии, речи о переводе экономики на «военные рельсы» не идет, вся надежда только на западных партнеров. При этом объемы военной помощи резко упали и подниматься не будут, у Запада ресурсы тоже ограничены.

Ранее Гаврилюк заявлял, что дефицит артиллерийских снарядов Киев компенсирует производством большого количества беспилотников.