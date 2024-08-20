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ЦАМТО

Алжир подтвердил приобретение китайских ПБРК YJ-12B

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ПККР YJ-12B
ПККР YJ-12B.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 августа. Береговая оборона Алжира приняла на вооружение китайский береговой подвижный ракетный комплекс (ПБРК) с противокорабельными ракетами CM-302 (экспортная версия YJ-12B).

Постановка на вооружение комплекса подтверждена публикацией в официальном журнале Вооруженных сил Алжира фотографии пуска противокорабельной ракеты CM-302.

Напомним, что первые просочившиеся изображения ПБРК YJ-12B в Алжире появились в новостных каналах в 2022 году, однако алжирское правительство вплоть до настоящего времени не подтверждало закупку.

YJ-12 – китайская авиационная сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета. YJ-12B – наземный вариант с дальностью действия около 300 км. Экспортный вариант сверхзвуковой ПКР CM-302 корпорации China Aerospace Science & Industry Corporation Limited (CASIC) был впервые представлен на выставке Airshow China 2016. Комплекс предлагается для всех трех видов вооруженных сил потенциального заказчика в наземном, морском и воздушном вариантах.

Как сообщалось на выставке, дальность полета экспортной версии ПКР – 280 км, масса боевой части – 250 кг, стартовая масса – 2000-2500 кг, вероятность поражения цели – 90%. Подлет выполняется на сверхмалых высотах, максимальная скорость – 3М и выше, крейсерская скорость на малых высотах – 1,5-2М. Система наведения – спутниковая с использованием китайской ГНС BeiDou и на конечном участке траектории – собственная ГСН.

По своей форме ракета YJ-12 напоминает удлиненную Х-31 (советская/российская тактическая управляемая ракета класса "воздух-поверхность"), а также близка по форме воздушной мишени GQM-163 "Койот".

Отмечалось, что новая система позволит Алжиру отслеживать передвижения военно-морских сил потенциального противника в районах, включающих Гибралтарский пролив, Балеарские острова и Сардинию.

Преимуществами китайской разработки эксперты считают возможность точно поражать боевые корабли противника на скорости от 2М (на низких высотах) до более 3М (полет на больших высотах).

На низких высотах ракета способна лететь со сверхзвуковой скоростью на протяжении всей своей траектории со снижением на высоту от 5 до 15 м над уровнем моря. Скорость ракеты в 3М достигается на больших высотах. При полете по такой траектории ракета может нанести поражение кораблю класса "фрегат" водоизмещением свыше 5000 т (масса боеголовки 250 кг).

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Китай
Продукция
Х-31
Компании
CASIC
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