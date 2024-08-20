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Военное обозрение

Специалисты батальона специального минирования «Феникс» начали испытания обновлённых FPV-дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО приступили к испытаниям обновленных FPV-дронов, прошедших модернизацию прямо на передовой. Как сообщили в Минобороны, в «Южной» группировке войск действует батальон специального минирования «Феникс», специалисты которого занимаются ремонтом и усовершенствованием дронов.

Батальон специального минирования «Феникс» использует беспилотники не только как средства дистанционного минирования, но и для нанесения ударов по противнику. На вооружении подразделения находятся дроны различного типа, и все они проходят через руки специалистов для различной модернизации. Ежедневно каждый из специалистов обслуживает до восьми беспилотников. В лаборатории занимаются 3D-печатью, восстановлением, программированием и усовершенствованием дронов.

Если одни используются для минирования, то другие, как камикадзе, чтобы залетать глубоко в тыл,

- говорится в сообщении.

Основная задача — это сделать дроны устойчивыми к работе комплексов радиоэлектронной борьбы. Именно усовершенствованные в этой области беспилотники и испытывают бойцы на передовой.

На данный момент батальон «Феникс» находится в Курской области, где вместе с другими подразделениями выдавливает противника с российской земли.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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