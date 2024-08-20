ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО

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Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики, изучив опыт специальной военной операции, проводимой ВС России на Украине, приняли решение об оснащении имеющегося танкового парка защитой от беспилотников. Об этом говорится в материале Минобороны ПМР.

На вооружении армии Приднестровья стоит всего 17 танков Т-64 советского производства, из которых 12 боевых и пять находятся в резерве. Танковый батальон Первой гвардейской отдельной мотострелковой бригады дислоцируется в поселке Владимировка, находящемся всего в четырех километрах от границы с Украиной.

На проходивших в республике маневрах Минобороны показало два танка с установленными на них так называемыми «мангалами», основная задача которых — защитить верхнюю полусферу башни от атаки дронов. Учитывая, что количество танков в ВС ПМР невелико, вероятно, «мангалы» были установлены на все.

Российские танки на сегодняшний в обязательном порядке получают такую защиту, поскольку беспилотников на линии боевого соприкосновения действительно много. Сейчас техника идет с установленной защитой уже с завода, но многие дорабатывают ее на местах, исходя из своего боевого опыта.

А вот ВСУ практически не применяют «мангалы», особенно на танках западного производства, хотя обшивают их дополнительной динамической защитой. С чем связан отказ от установки защиты верхней полусферы, не ясно, но потери в бронетехнике украинцы несут большие.