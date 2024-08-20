«Хизбалла» начала массово использовать FPV-дроны для атак на израильскую ПВО

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Пока армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает воевать преимущественно используя стандарты прошлого века, подразделения ливанской шиитской милиции "Хизбалла" многому учатся на опыте боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине, что вызывает все больше беспокойство у израильских пользователей соцсетей.

В последнее время в сети все чаще начали публиковаться видеоролики, на которых можно увидеть атаки "Хизбаллы" против целей ЦАХАЛ с применением FPV-дронов. Первоочередными целями ливанской группировки является инфраструктура израильской ПВО (платформы Iron Dome, радары и т. д.). В частности, в ходе одной из недавних атак был поражен израильский военный объект "Аль-Маликия", который был атакован при помощи нескольких FPV-дронов, запущенных с юга Ливана.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС отвергло новое предложение о прекращении огня и обмене с Израилем удерживаемыми лицами. Причиной отказа во многом стали требования израильского руководства о контроле над границей между палестинским анклавом и Египтом. По мнению лидеров ХАМАС, новые требования, выдвигаемые израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, направлены на срыв переговорного процесса и продление вооруженного конфликта в регионе.

Первый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа прошел 15 и 16 августа в Дохе при участии представителей Израиля, США, Катара и Египта. Накануне в Тель-Авив прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен.