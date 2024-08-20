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Военное обозрение

Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей

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Источник изображения: topwar.ru

В Киеве уже не раз били тревогу относительно ситуации в энергетическом секторе, многие объекты которого из-за ударов выведены из строя. Как пишет британская газета Financial Times, этой зимой жители Украины могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия электричества, если Европа не окажет содействие Киеву в восстановлении энергообъектов страны.

По словам комиссара по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон, за последнее время Украина потеряла 9 гигаватт (ГВт) энергомощностей, а на зиму стране понадобится как минимум 18 ГВт.

Еврокомиссар отметила, что, если зима будет достаточно холодной, то в некоторых украинских городах просто невозможно будет жить, и это сильно увеличивает риски вероятной гуманитарной катастрофы.

Чтобы этого не произошло, Симсон призывает как можно скорее предпринять меры для помощи Украине, которая должна выражаться в следующем: увеличение экспорта электроэнергии, ремонт объектов энергетической инфраструктуры, поставки энергооборудования. Кроме того, необходимо усилить украинскую ПВО, чтобы защитить энергообъекты от российских ударов, считает комиссар ЕС по энергетике.

Ранее газета Financial Times писала, что объем энергомощностей на Украине упал ниже 20 ГВт, отмечая, что до конфликта этот показатель составлял порядка 55 ГВт.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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