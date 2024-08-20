Выборгский судостроительный завод вышел на прибыль

Входящий в ОСК Выборгский судостроительный завод завершил полугодие с прибылью 11,6 млн. В аналогичный период 2023 года верфь потерпела убыток в 1,1 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финансовую отчетность предприятия.

Выручка верфи за полугодие выросла в 2,5 раза и достигла 9,4 млрд рублей.

Цех Выборгского судостроительного завода Центральный Военно-Морской Портал

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