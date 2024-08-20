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Известия.ru

В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Монголии на территории полевого лагеря вблизи города Чойбалсан прошла церемония открытия российско-монгольских военных учений «Селенга-2024». Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что на открытии подняли государственные флаги и исполнили гимны обеих стран ― участниц учений. Флаги были подняты командирами тактических групп Равилем Тукаевым и Болдасайханом Галбарахом.

«Убежден, что предстоящее учение будет продолжением славных традиций наших дедов и отцов и поспособствует более качественному и плодотворному сотрудничеству, направленному на укрепление безопасности в регионе и поднятию российско-монгольских отношений на новый уровень», ― приводит ТАСС слова помощника командующего войсками Восточного военного округа полковника Ивана Тараева.

Он также поздравил всех участников мероприятия с тем, что учения впервые с тактического уровня перешли на межвидовой. Он добавил, что на этом событии присутствуют практически все рода войск.

Мероприятие направлено на борьбу с международным терроризмом и проводится в преддверии 85-летия победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией во время сражения на реке Халкин-Гол. Отмечается, что в текущем году впервые в межвидовом учении задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Специального назначения Вооруженных сил России и Монголии в составе 700 человек и около 200 единиц военной техники.

Ранее, с 12 по 14 августа, в подмосковном парке «Патриот» прошел международный военно-технический форум «Армия-2024». На форуме были представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии, Китая. В работе форума участвовали представители более 120 иностранных компаний.

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