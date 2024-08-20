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Военное обозрение

Китай обеспокоен размещением американских ракет на Филиппинах

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Источник изображения: topwar.ru

Пекин выразил серьезную озабоченность по поводу размещения на Филиппинах американских ракет средней дальности. Об этом сообщает издание Defense News. В публикации отмечается, что КНР считает этот шаг еще одним элементом увеличения военного присутствия США в регионе.

Напомним, Вашингтон передислоцировал на Филиппины ракетный комплекс средней дальности в апреле этого года. Официально, эта система должна была быть задействована в совместных учениях армий США и Филиппин. После этого американские ракеты должны были быть вывезены из региона.

Однако в реальности в военных маневрах Вашингтона и Манилы американские ракетные системы средней дальности задействованы не были. И после их окончания территорию страны они не покидали. Филиппинские военные теперь утверждают, что это может произойти в следующем месяце, но в Китае подобным заявлениям, судя по всему, не сильно верят.

В МИД КНР, подчеркнули, что размещение американского оружия дестабилизирует и без того не самую простую ситуацию в регионе. Однако в Маниле эти опасения сочли преувеличенными и заявили, что ни о какой дестабилизации ситуации речи не идет.

Они не дестабилизируют ситуацию, и ракетная система находилась на Филиппинах лишь временно

– поспешил успокоить Пекин министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало.

Издание отмечает, что столкновение интересов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море в последнее время происходят все чаще. В частности, как напоминается в публикации, с прошлого года в регионе периодически вспыхивают боевые действия между силами береговой охраны КНР и Филиппин.

При этом стоит отметить, что всякий раз помощь Маниле настойчиво пытается оказать Вашингтон.

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