В Польше исключили ослабление ограничений на удары по РФ после атаки на Курск

Газета Politico ранее сообщила, что атака украинских войск, вооруженных с помощью НАТО, получила одобрение от США и ФРГ

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не приведет к новым послаблениям со стороны западных стран в отношении ударов Киева по РФ. Об этом заявил министр внутренних дел Польши координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк.

"Это наступление не меняет подход Запада, направленный против эскалации", - сказал он в интервью агентству Reuters, отвечая на вопрос о возможности Киева использовать западные вооружения.

Ранее газета Politico сообщила, что атака украинских войск, вооруженных с помощью НАТО, на приграничный район Курской области получила одобрение Запада, в первую очередь Германии и США. Издание не исключило, что действия Киева "могут привести к изменению политики" государств, которые "воздерживались от разрешения Украине наносить удары по российской территории своим оружием".