ЦАМТО, 19 августа. В Минобороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции.

Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.

Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма".

В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, говорится в заявлении Минобороны от 17 августа.