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ТАСС

Минобороны РФ использует сахалинские разработки в укреплении обороноспособности страны

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Военные учения на Сахалине
Военные учения на Сахалине.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Русанов

Ведомство подписало с регионом соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сахалинские власти подписали с Минобороны РФ соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. В рамках этих договоренностей министерство при выполнении ряда задач для укрепления обороноспособности страны будет опираться на опыт и разработки островного региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Взаимодействие будет реализовано по нескольким научно-техническим направлениям в интересах укрепления обороноспособности страны. При этом основной акцент будет касаться развития беспилотных технологий, применяемых в небе и в море, а также усовершенствования систем управления", - рассказали в правительстве островного региона.

По словам Осадчука, из всех регионов именно Сахалинская область достигла серьезных успехов по объемам и качеству производства беспилотников, которые, к примеру, сейчас активно используются в зоне проведения специальной военной операции (СВО). "Представленные на "Архипелаге" (проектно-образовательный интенсив, который проходил на Сахалине в 2024 году) перспективные технические решения по защите прибрежных зон стали дополнительным импульсом для совместного сотрудничества. Такой тандем - опыт островного региона и наши задачи - поможет быстрее достигнуть поставленных целей", - приводятся пресс-службой слова генерал-лейтенанта.

Соглашение заключено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который прошел в Подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". Со стороны оборонного ведомства документ подписан начальником Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-лейтенантом Александром Осадчуком. Островной регион представлял заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

"Мы уже имеем немалый опыт работы с Минобороны России. Благодаря этому взаимодействию мы принимаем активное участие в подготовке военнослужащих, организуем их дополнительное обучение новым компетенциям, освоение современных технологий с учетом потребностей ведомства. Сейчас будет налажена оперативная обратная связь от наших бойцов. Опираясь на эти данные, сможем более оперативно и эффективно реагировать на актуальные технические запросы с фронта", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

В рамках соглашения планируется совместная организация конференций, обмен опытом по проведенным исследованиям, испытание экспериментальных разработок и другие мероприятия. 

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