ВВС Вьетнама приняли первую партию УТС L-39NG компании Aero Vodochody

ЦАМТО, 19 августа. Чешская компания Aero Vodochody объявила об успешном завершении командованием ВВС Вьетнама приемочных испытаний первой партии УТС L-39NG.

Таким образом, шесть самолетов L-39NG завершили финальные приемочные испытания в ВВС Вьетнама, в ходе которых, после повторной сборки, они прошли проверку и летные испытания под управлением заводских пилотов. Вьетнам является первым покупателем самолетов L-39NG.

Как заявил генеральный директор и председатель правления Aero Vodochody Виктор Сотона, заключительный этап передачи самолетов проходил непосредственно на площадке заказчика с участием смешанной группы из десяти специалистов компаний Aero и Omnipol. Окончательная сборка и летные испытания шести L-39NG прошли успешно, и теперь самолет может использоваться в качестве учебной платформы для летчиков-истребителей, а также тактической платформы для выполнения широкого спектра задач.

Вместе с L-39NG заказчик получает также соответствующий комплект теоретической и практической подготовки, включая обучение на тренажере и пособия для пилотов и технических специалистов.

В производстве L-39NG задействовано около 400 компаний-поставщиков, включая поставщиков из Чехии (65% комплектующих). Для сборки одного самолета L-39NG требуется около 14 тыс. деталей, 17,5 тыс. заклепок и 31 тыс. рабочих часов.

Как сообщал ЦАМТО, о заключении контракта на поставку ВВС Вьетнама 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG чешская компания Omnipol объявила 15 февраля 2021 года. Стоимость заказа не разглашалась. Помимо поставки самолетов, соглашение предусматривает обучение пилотов, инструкторов, технического персонала. Также будут поставлены запасные части для УТС, оборудование для наземного обучения, логистической поддержки, специализированные наземные системы для аэродромов. Поставки самолетов заказчику первоначально предполагалось выполнить в период с 2023 по 2024 гг. Как сообщалось, самолеты будут поставляться в "восточной конфигурации" с обозначениями на русском языке и с российской авионикой.

Aero Vodochody продемонстрировала первый серийный L-39NG (с.н. "2303") в цветах ВВС Вьетнама 7 августа 2023 года.