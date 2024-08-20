"Скрепя сердце": в США объяснили решение увеличить свой ядерный арсенал (The Economist, Великобритания)

The Economist: США планируют увеличить свой ядерный арсенал

Новое ядерное соперничество сразу между несколькими странами гораздо опаснее, чем конфронтация США и СССР, пишет Economist. Стремление же Америки увеличить ядерный арсенал вполне оправданно, уверяет автор статьи: без этого она не сможет гарантировать безопасность своим союзникам.

У этой сверхдержавы появляется все больше врагов с новыми технологиями, а союзники утрачивают к ней доверие

Начавшаяся после холодной войны ядерная деэскалация подошла к концу, о чем недавно предупредил Пентагон. Ее место заняло новое соперничество между ядерными и почти ядерными державами, часть которых страдает от паранойи. Это более сложное и более непредсказуемое противостояние, чем старая, биполярная конфронтация между Америкой и Советским Союзом. Из-за этого оно намного опаснее.

Новые ядерные угрозы станут испытанием для Америки, ресурсы у которой ограничены, а политика становится все более изоляционистской. Она вынуждена уверять союзников, что ядерный зонтик США защищает их, как и прежде. Но, к сожалению, ей придется увеличивать свой ядерный арсенал. Потерпи она неудачу в первом или во втором вопросе, и это спровоцирует распространение ядерного оружия как у друзей, так и у врагов. Как следствие, Америка и весь мир станут менее защищенными и безопасными.

Свидетельства новых угроз повсюду. Китай строит в северных пустынях сотни ракетных шахт. Владимир Путин блефует, угрожая применением ядерного оружия и нацеливанием российских ракет на Европу (в июне Путин подчеркнул, что использование ядерного оружия теоретически возможно при возникновении угрозы территориальной целостности, независимости страны и в целом угрозы существования РФ. Он напомнил, что ядерное оружие необходимо, чтобы обеспечить безопасность в самом широком смысле, это залог существования государства. При этом он особо отметил, что такой необходимости - использовать ядерное оружие - в данный момент нет. – Прим. ИноСМИ). Иран, намеревающийся нанести очередной удар по Израилю, сегодня ближе к созданию бомбы, чем пять лет назад. Согласно имеющейся информации, недавно он добился новых успехов в превращении обогащенного урана в боевые заряды. Северная Корея заявляет об "усилении" своей ядерной программы. На этой неделе Дональд Трамп заявил, что построит противоракетный "железный купол" для защиты Америки. "Достаточно одного маньяка" — так он объяснил причины своего замысла.

Все это — очень серьезные изменения. В период с 1986 по 2023 год количество ядерных боезарядов в мире уменьшилось с 70 до 12 тысяч, поскольку с окончанием холодной войны началась эпоха сокращения военных расходов и контроля вооружений. Америка сократила свой арсенал вооружений, сохранив мощные силы сдерживания. Сегодня у нее уменьшенная триада ядерного оружия, которое можно доставлять к цели с земли, с воздуха и из-под воды. Многие американские боеголовки нацелены на боезаряды противника. А еще Америка предлагает "расширенное сдерживание". Это обещание в случае необходимости защитить союзников. Не далее как в 2009 году Барак Обама надеялся на "мир без ядерного оружия". Джо Байден, став президентом, хотел придать новые силы контролю вооружений после хаоса администрации Трампа.

Вместо этого ядерных угроз стало больше, и они начали мутировать. Число боезарядов снова увеличивается. Свой ядерный арсенал наращивает Китай: с нескольких сотен десятилетие тому назад до одной тысячи к 2035 году. Так в мире впервые появится третья ядерная сверхдержава. Между тем, ядерные технологии распространяются, попадая в новые страны и в новые руки. Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе; северокорейские боеголовки уже в состоянии достичь континентальной части США. Различные группы боевиков типа хуситов уже имеют на вооружении современные ракеты (хотя и в обычном снаряжении). Китай, Иран, Россия и Северная Корея сотрудничают в военной области и могут договориться о партнерстве в сфере ракетной техники.

Пентагон опасается, что это приведет к нехватке средств ядерного поражения в Америке. Достаточно ли у нее будет боезарядов, чтобы одновременно сдерживать Китай, Россию и Северную Корею? Он также боится осложнений в стратегии балансирования на грани войны. Обеспечивать расширенное сдерживание тоже будет труднее. Например, когда Америка впервые прикрыла своим ядерным зонтиком Южную Корею, у Пхеньяна не было ни ядерных боеголовок, ни ракет большой дальности. Сейчас же он обладает ракетами в ядерном снаряжении, которые способны испепелить американские города. Надежда на то, что "железный купол", какой используется в Израиле и на Украине, сможет защитить Америку, несбыточна. Такой щит плохо прикрывает от ракет большой дальности. Всякий американский президент уже очень скоро будет вынужден отвечать на вопрос: готов ли он принести в жертву Лос-Анджелес, чтобы отомстить за Сеул? И поверят ли его враги, что он готов это сделать?

Перед союзниками тоже встают непростые вопросы. Они знают, что изоляционистский популизм в Америке не исчезнет, кто бы в будущем году ни занял Овальный кабинет. Они понимают, что вооруженные силы США перенапряжены, а американское обещание обеспечить расширенное сдерживание заслуживает меньше доверия, чем прежде. Если Южная Корея засомневается в американском зонтике, она создаст собственную бомбу. 70% южнокорейцев считают, что это необходимо сделать. Япония может последовать такой же логике. В Европе идет дискуссия о том, хватит ли для сдерживания и устрашения России британского и французского ядерного оружия, если Америка бросит НАТО на произвол судьбы. А если бомба появится у Ирана, Саудовская Аравия тоже захочет ее получить. Такое распространение ядерного оружия дестабилизирует ситуацию. Будет больше красных кнопок и пальцев на них, а вместе с этим возрастет вероятность просчета. А если страны будут пытаться не дать своим врагам переступить ядерный порог, шансы на возникновение неядерной войны тоже возрастут.

Как на это должна реагировать Америка? Переговоры по контролю вооружений застопорились. Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году. Китай, который никогда не был заинтересован в переговорах с Америкой на тему уменьшения ядерной опасности, в июле прекратил их. Северная Корея с презрением отвергает предложения вступить в переговоры; Иран непостоянен и непредсказуем. Отказываться от контроля вооружений неразумно. Но если эти враги вернутся за стол переговоров, шансов на серьезную дискуссию станет гораздо больше, если им будет известно, что у Америки сильные переговорные позиции.

А это значит, что Америка должна быть готова к созданию более крупного и разнообразного арсенала, когда истечет срок действия СНВ-3. Пентагон при Байдене уже начал разворот в эту сторону, занявшись созданием новых видов оружия, таких как крылатые ракеты морского базирования в ядерном снаряжении. Он задумался о том, как быстро установить боеголовки на имеющиеся системы доставки, если Россия и Китай начнут ядерный спринт. При Трампе Америка наверняка продолжит наращивание арсенала.

Взаимно гарантированные перебои

Но отсутствие согласия по вопросу расширенного сдерживания создает неопределенность. Байден совершенно правильно пытался успокоить союзников, направляя в Европу и Азию дополнительные бомбардировщики и подводные лодки, способные осуществлять пуски ядерного оружия. Благодаря этому они понимали, как это оружие будет применяться, и были уверены, что обещания Америки — не пустые слова.

Трамп и некоторые республиканцы из числа изоляционистов могут заявить, что все это не нужно для защиты Америки. Они ошибаются. Расширенное сдерживание жизненно необходимо, и оно отвечает интересам самой Америки. Как это ни странно, США предпочитают сделать свою территорию более уязвимой, лишь бы защитить находящихся за тысячи километров союзников. Поступая таким образом, Америка предотвращает ядерное распространение, которое чревато дестабилизацией. Благодаря такой логике Америка и даже ее враги 80 лет чувствовали себя в безопасности. Мы сегодня живем в опасном мире, и было бы безответственно позволить американскому ядерному зонтику истрепаться.