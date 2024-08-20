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Германия намерена закрыть расследование взрывов на «Северных потоках» без выявления истинных заказчиков и исполнителей, такая ситуация не устраивает Россию, которая официально предъявила Берлину претензии. Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Судя по публикациям немецких медиа, правительство ФРГ намерено спустить «на тормозах» расследование терактов на газопроводах «Северные потоки». Свидетельством этому является раздуваемая история про якобы «украинский след», который к тому же где-то теряется. Москву такая ситуация не устраивает, она добивается проведения переговоров согласно действующим международным регламентам. Германии уже выдвинута официальная претензия в рамках антитеррористических конвенций ООН, но все будет зависеть от того, как поведут себя на Западе.

Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов «Северных потоков», то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах,

- приводит РИА Новости слова Тяпкина.

На сегодняшний день в рамках расследования взрывов на «Северных потоках» Германия объявила в розыск предполагаемого исполнителя якобы из Украины, и на этом все. Сам же разыскиваемый убыл на украинскую территорию, где след его теряется.