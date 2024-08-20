Уилл «Бостон» Пуэлло управляет БПЛА на авдеевском направлении и не считает себя предателем родной страны

В группировке войск «Центр» служит ставший гражданином России Уилл «Бостон» Пуэлло. Раньше он был сержантом в ВВС США и охранял военные базы. После армии пошел в политику, увлекся международными делами и в итоге оказался в России. Что привело американца в ряды нашей армии, как он нашел общий язык с российскими бойцами и готов ли доверить им свою жизнь — в репортаже «Известий».

Боец из ВВС США в армии России

Названия городов — родных или знаковых в жизни человека — часто становятся радиопозывными бойцов российских войск. Уилл родом из Бостона, столицы штата Массачусетс. Когда сослуживцы пытались определить будущий позывной американского товарища, долго шутили, а потом все-таки остановились на традиционном варианте.

Тем более что в случае с Бостоном его точно ни с кем из «соседей» не спутаешь.

— Я 10 лет прослужил в ВВС США, а потом два года работал советником в муниципалитете. И когда был вовлечен в политику, то обратил внимание на международную ситуацию. Я задумался о том, что происходит здесь, почувствовал, что должен что-то с этим сделать, — рассказывает Бостон о том, что привело его в Россию, а потом и в зону проведения специальной военной операции.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В ВВС США Уилл охранял военные базы — отвечал за защиту от ударов внешнего врага, включая и налеты дронов, а также за порядок — пресекал внутренние происшествия. Как поясняет наш собеседник, это было что-то среднее между обороной и военной полицией.

Он дослужился до техник-сержанта — одного из высоких не офицерских званий, аналог армейского штаб-сержанта, или класс Е-6 по общей классификации США.

Для получения этого звания необходимо иметь большую выслугу лет и пройти дополнительное обучение — окончить множество различных специальных курсов.

— В российской армии это ближе к старшему сержанту, я тоже пытался разобраться с эквивалентом званий, — улыбается Уилл. — В США у нас было очень много сержантских званий, а тут намного проще.

Большой сержантский корпус и сложная система званий (и уровней заработной платы) для специалистов часто упоминаются как один из важных факторов американского военного строительства. Но Уилл, подумав, говорит, что находит нашу систему более простой и понятной.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Опыт, уровень профессионализма, который есть у моих нынешних сослуживцев, ничуть не ниже, чем у кого-либо, кого я встречал на службе в США, — говорит он. — И тренировки, и профессиональные навыки определенно присутствуют.

В Вооруженных силах России служат крепкие ребята, уверен он. Уилл отвечает за свои слова: он тот человек, который видел обе армейские системы, что позволяет ему судить о них и личном составе изнутри.

Когда он говорит о своих сегодняшних товарищах, то использует выражение solid guys, то есть надежные, спокойные, крепкие профессионалы. И уважительно кивает, когда произносит это.

Человек, который не просто сменил гражданство, но и служил в армии США, где приносил присягу, по американским законам может считаться предателем.

Хотя стоит отметить, что далеко не единицы граждан США присутствуют в украинских вооруженных формированиях и потом спокойно возвращаются назад. И там они открыто говорят о своей боевой работе.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Но если Украина в данный момент союзник США, то Уилл Бостон, очевидно, находится на противоположной стороне.

— Я не считаю себя предателем США, — говорит он. — Такой вопрос часто поднимается. Я скажу, что США и Россия не находятся в состоянии войны. США совершали очень провокационные и плохие вещи. Они вмешивались в политическую жизнь других народов, интересы других наций, и они не должны были бы этого делать. Я всегда говорю, и Сергей Лавров пару недель назад это отметил, что США управляются другими людьми, а не народом, который живет в них.

На английском языке это каламбур: слово people имеет два значения — и люди, и народ. Эту разницу между некоторыми людьми и народом обыгрывает бывший американский сержант.

Не согласен с политикой

Уилл рассказывает, что с учетом будущих выборов в США американцам стоило бы как можно больше знакомиться с независимыми источниками информации.

По его словам, многие не знают, что события на Украине начались в 2014 году и что американские политики приезжали в Киев и активно разжигали будущую гражданскую войну, которая в 2022-м привела к началу специальной военной операции.

— Действия политиков не представляют настоящие интересы американского народа, — уверен он. — Какая польза США от того, что куча танков ездит тут, пытаясь убивать людей? Ракеты запускаются по пляжу, полному невинных людей. Какой в этом смысл? Истребители F-16, какой в них смысл? Наша страна в долгах на триллионы долларов. Она коллапсирует и разваливается на части. Так что я не считаю себя предателем США.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Источник изображения: iz.ru

Уилл Бостон уверен, что в будущем все те, кто привел ко всему этому Америку, должны быть привлечены к ответственности за всё, что они сделали.

Бостон говорит о том, что нельзя забывать или преуменьшать жертвы советского народа, который сыграл важнейшую роль в победе во Второй мировой.

И американец вынужден напоминать то, о чем часто не знают у него на родине, а теперь забывают на Украине, — УССР тогда была частью СССР.

— Я говорил американцам, что не мы выиграли Вторую мировую, — говорит Уилл. — Советы выиграли ее. И когда ты думаешь о всех тех жертвах и о том, куда мы пришли сегодня, с этими нацистскими идеями, которые рекламировались, пропагандировались и поддерживались моей страной, — в происходящее просто невозможно поверить.

Бостон, как оператор БПЛА, уже работал вместе со штурмовиками в составе группировки «Центр» на авдеевском направлении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Я доверяю им прикрывать мою спину на 100%, и я точно знаю, что и они доверяют мне так же, — говорит он. — В армии всё дело в людях, которые рядом с тобой, с которыми ты служишь. Будем говорить реалистично, это же опасные ситуации, в которых мы служим и выполняем свои задачи. Но в ситуации «всё или ничего» главное — люди рядом с тобой.

Бостон говорит, что служащие с ним ребята великолепны, они говорят по-английски, они профессионалы, они помогают, когда нужно, и учат его русскому языку.

Дмитрий Астрахань