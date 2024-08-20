Северный флот провел учение по освобождению порта в Арктике

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Военные моряки и морские пехотинцы Северного флота в ходе учения освободили Дудинский морской порт, захваченный диверсионно-разведывательной группой условного противника, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отряда боевых кораблей Северного флота скрытно высадилось на территорию захваченного порта, разминировало объекты и освободило захваченное административное здание порта", - говорится в сообщении.

После этого на побережье Енисея с воды, воздуха и земли высадился морской десант, который провел штурмовую операцию по освобождению стратегического объекта в Арктике, проинформировала пресс-служба.

В релизе отмечается, что в учении были применены вертолет Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

"Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты и морского инженерного полка Северного флота во взаимодействии с экипажем большого десантного корабля "Александр Отраковский" осуществили высадку морского десанта способом "на упор". Из твиндека большого десантного корабля высадились на берег: гусеничный плавающий транспортер, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу и самоходная реактивная установка разминирования, которые осуществили блокирование путей к порту", - уточнила пресс-служба.