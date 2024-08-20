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ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

Минобороны: ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов

Инженерные соединения Южной группировки войск начали испытания обновленных FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Противоборство систем радиоэлектронной борьбы в районе специальной военной операции показало, как много в подразделениях Вооруженных сил России высококвалифицированных кадров. Не стали исключением и специалисты инженерного соединения Южной группировки войск. После качественного анализа и модернизации ударных FPV-дронов инженерами подразделения, операторы отправляются в полевые условия для их испытания», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что испытания проходят в приближенных к боевой обстановке условиях.

В июле стало известно, что СКБ «Пиранья» разработало усовершенствованную версию FPV-дрона «Пиранья», которую можно использовать для дистанционного минирования. Аппарат способен перевозить до 15 килограммов груза. Помимо мин, беспилотник может доставлять боеприпасы и продовольствие на позиции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
865 Пиранья
Piranha
БПЛА
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