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ТАСС

Economist: Украина атаковала Курскую область от отчаяния на других фронтах

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Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ.
Источник изображения: © Фото : соцсети

Киев своими действиями пытался растащить силы ВС РФ по всей линии фронта и ослабить давление на украинские позиции в Донбассе, пишет журнал

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Украина решила атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинских политических и военных кругах.

Согласно изданию, Украина своими действиями пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта и ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Отмечается, что украинское военное командование изначально рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянской области и комбинированным ударом.

По информации The Economist, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский расказал о своих планах лишь небольшой группе военачальников и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также президенту страны Владимиру Зеленскому в приватной беседе. Журнал подчеркнул, что до атаки в Курской области Сырский мог быть отправлен в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, однако теперь его статус укрепился.

Кроме того, издание утверждало, что западные союзники Украины не были осведомлены о планах украинского командования. "Ранее Запад сорвал две операции Сырского. В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться [от планов]", - сказал источник журнала. При этом утверждается, что на этот раз Запад, поставленный перед фактом, не стал возражать против действий ВСУ в Курской области.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, в результате обстрела пострадали и поступили в медучреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 3 460 военных, 50 танков, 45 бронетранспортеров. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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