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Вестник Мордовии

Бьющие на 900 км ракеты из КНДР KN-23 прорывают защиту ЗРК Patriot

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

На Украине традиционно преклоняются перед западным оружием. Сколько хвалебного было написано о ракетном комплексе FGM-148 Javelin. Потом вовсю рекламировали танки Leopard 2, M1 Abrams, БМП M2 Bradley, бронетранспортеры Stryker, зенитные ракетные комплексы Patriot и др. Сейчас много ожиданий связывают с истребителями F-16 Fighting Falcon.

В то же время всякие украинские эксперты очень пренебрежительно относятся к оружию из Ирана и Северной Кореи. Например, долгое время не воспринимали всерьез северокорейские твердотопливные ракеты, известные под натовским обозначением KN-23.

Известно, что во время полета по квазибаллистической траектории они могут интенсивно маневрировать. Это позволяет успешно пробивать защиту зенитных ракетных комплексов Patriot, а также других натовских систем.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Длина самой последней версии "двадцать третьей", как считается, достигает почти десяти метров, диаметр - 1,1 м. Масса боевой части - до 2500 кг. Благодаря современным системам наведения обеспечивается достаточно высокая точность.

Многоосные пусковые установки позволяют быстро покидать стартовые позиции. Ничего такого промышленность Украины не смогла создать, и теперь уже точно не сможет. Марионеточные режимы держатся лишь за счет своих западных покровителей, и, когда помощь прекращается, то следует обвал всего. Это обязательно случится и с киевскими необандеровцами.

Лев Романов

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Страны
Иран
КНДР
Украина
Продукция
Bradley
F-16
Javelin ПТРК
Leopard-2
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Stryker
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