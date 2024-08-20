Перекрыли «воздух»: активность дронов ВСУ упала из-за проблем со Starlink

Российские подразделения отбивают атаки ВСУ и зачищают лесные массивы от диверсантов

В Курской области противник начал испытывать серьезные проблемы при работе с БПЛА. Терминалы Starlink, с помощью которых ВСУ поддерживают связь, передают информацию, а также управляют отдельными типами дронов, на территории России сейчас не работают — это существенно снизило активность применения беспилотников. В регионе тем не менее продолжаются ожесточенные бои — в воскресенье, 18 августа, наши войска отбили несколько атак украинских подразделений и уничтожали диверсионные группы в лесных массивах области.

Заглушить дроны

В районах Курской области, куда вторглись украинские войска, упала активность БПЛА противника, передает с места событий корреспондент «Известий» Павел Волков.

— Военнослужащие говорят, что у ВСУ перестал работать Starlink на территории России, — рассказал он. — По этой причине у них снизилась эффективность, также им не удается собрать здесь такую же многочисленную группировку дронов, как в Донбассе. Но всё равно в воздухе есть опасные украинские БПЛА — те же «мавики».

Украинский FPV-дрон, подготовленный к запуску Источник изображения: Фото: REUTERS

Недалеко от Курска, в поселке Жерновец, на днях был открыт большой пункт временного размещения примерно на 2 тыс. мест.

— Для пребывающих в пункте собрали хорошие запасы — всё есть, от воды до тушенки, — говорит Павел Волков.

В нескольких районах Курской области идут упорные бои, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Они продолжаются в районе Коренево, Суджи и Мартыновки. Противник подтянул туда танки, реактивную артиллерию, САУ и ствольную артиллерию, — утонил он.

ВСУ не оставили попыток прорваться вглубь российской территории, рассказал «Известиям» советник губернатора Курской области Роман Алехин.

— Была мощная атака на Суджанский район в районе Гончаровки — четыре танка, около десятка бронеавтомобилей, — уточнил он. — Говорят, это был один из самых ожесточенных боев за весь период на Курской земле. Но противника остановили, отбросили, пожгли много техники. ВСУ потеряли очень много людей.

В ночь на воскресенье все ожидали удара в Глушковском районе, рассказал он.

Уничтожение военнослужащими — операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» украинского БТР в Курской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Но ночью очень мощно отработали ВКС и ракетчики, — объяснил Роман Алехин. — Самолеты наносили удары ФАБами, летели «Искандеры». Успели вовремя по скоплению противника в приграничье отработать.

В регионе продолжается эвакуация мирных жителей из приграничных районов, отметил Роман Алехин.

— Сейчас вывозят тех, кого приходится уговаривать, у кого остается техника, животные, — отметил он. — Противник по-прежнему гоняется за гражданскими машинами FPV-дронами и выбивает их, хотя точно знает, что это эвакуация мирного населения.

В Курск сейчас постоянно подвозят гуманитарную помощь, ее хватает, заверил советник губернатора.

Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Волонтеры собирают провиант, воду и возят их на кореневское направление, — отметил он.

Ранее, 17 августа, в Минобороны РФ заявили, что с надлежащей серьезностью оценивают поступающую информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции.

В министерстве уточнили, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции. В военном ведомстве подчеркнули, что, если такой план начнет реализовываться, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Противник несет потери

В Минобороны РФ сообщили подробности боев последних дней. В субботу, 17 августа, подразделения группировки войск «Север» в лесных массивах уничтожали мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

Кроме того, были отражены атаки штурмовых групп трех бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица.

Снайперы горного мотострелкового соединения ЦВО на огневой позиции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В районе села Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и радиолокационная станция ТРМЛ-4.

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, БМП, три БТР, 25 бронемашин, восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

В воскресенье подразделения ВС РФ продолжили уничтожение в лесных массивах диверсантов противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

Экипаж самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ведет огонь по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Были отражены атаки штурмовых групп четырех бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. ВСУ потеряли танк и пять боевых бронемашин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника. В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 («Тосочка») на авдеевском направлении СВО Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего четырех украинских бригад в Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, одну БМП, два БТРа, 18 бронемашин, а также четыре автомобиля, пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерную машину разграждения.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 БМП, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронемашины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS. А также 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Андрей Федоров