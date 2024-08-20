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ТАСС

Президент Украины вновь попросил Запад ускорить поставки оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде.
Источник изображения: © AP Photo / Fermin Rodriguez

Владимир Зеленский подчеркнул, что "особенно обращается" к США, Великобритании и Франции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил зарубежные страны ускорить поставки оружия Киеву. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

"От наших партнеров требуется ускорение поставок [оружия]. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "особенно обращается" к США, Великобритании и Франции.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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