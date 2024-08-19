Ответ будет мгновенным.

На Западе и Украине продолжают активно муссироваться тезисы, которые направлены на втягивание Беларуси в российско-украинский конфликт. Подтверждением тому является свежее интервью экс-командующего сухопутными войсками Войска Польского генерала В.Скшипчака, который выступает в качестве «говорящей головы», озвучивающий намерения польских правящих элит. В своем выступлении он обвинил Беларусь в ведении против Польши «военной кампании» и призвал сформировать на территории своей страны «белорусский легион».

Напомним, что по подписанному ранее между польским премьер-министром Д.Туском и главой киевского режима В.Зеленским оборонному соглашению в Польше уже формируется «украинский легион». Поэтому опыт создания и подготовки подобных подразделений у «гиены Европы» уже есть.

Стоит отметить, что в настоящее время польские наемники (либо регулярные польские воска) совместно с украинскими формированиями принимают активное участие в террористической атаке на Курскую область РФ.

Вместе с тем, наряду с вторжением в Курскую область ВСУ продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны, скапливают войска вдоль Государственной границы РБ.

Принимая во внимание агрессивную риторику со стороны рупоров польских властей, подкрепленную активной деятельностью украинских и польских спецслужб в приграничье, можно ожидать, что террористическая деятельность перекинется и на приграничную территорию Беларуси.

Таким образом, в условиях присутствия украинских вооруженных формирований и польского воинского контингента вблизи белорусской границы, сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения в Гомельской и Брестской областях вооруженных провокаций, вплоть до аналогичного сценария с Курской областью. Нельзя исключать, что в рамках вооруженной агрессии, Польша совместно с Украиной попытаются задействовать белорусские националистические формирования, которые проходят подготовку, в том числе, и на территории западной соседки. Это, в свою очередь, даст возможность ВПР этих стран заявить о своей непричастности, прикрываясь якобы борьбой белорусских «патриотов» с действующей властью. А при необходимости – заявить об их поддержке в борьбе за «демократические ценности» и во втором эшелоне отправить свои регулярные войска.

Как было указано ранее, учитывая обстановку, складывающуюся в регионе, Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

По словам Президента, в Беларуси определены бригады, батальонные тактические группы для действий в районе белорусско-украинской Государственной границы. Речь идет о более чем 20 БТГ.

«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали», – уточнил белорусский лидер в ходе интервью для программы «Большие воскресные вести» на телеканале «Россия».

Напомним, что после инцидента с ударными беспилотниками ВСУ, сбитыми над Гомельской областью, воинские части ССО, СВ, РВиА, в том числе подразделения РСЗО «Полонез-М» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации.

Вместе с тем, не исключено, что на фоне эскалации обстановки в регионе к мероприятиям оперативной и боевой подготовки ВС Беларуси по аналогии с предыдущими годами будут привлечены подразделения ВС РФ.

Все решения высшего руководства Беларуси является демонстрацией решимости и направлены на снижение напряженности в регионе, о чем неоднократно заявлял Глава государства.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим», – подчеркнул Президент. – Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет. Она есть, эта линия, – государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено».

Таким образом, Киеву еще раз стоит задуматься над тем, стоит ли прощупывать и испытывать наше союзное терпение, которое не безгранично. Стоит ли в дальнейшем провоцировать северного соседа, чтобы получить дополнительные тысячу километров фронта.

Сергей Острына