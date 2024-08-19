Современный бой: без РЭБ нет успеха.

После “блицкрига” ВСУ в Курской области и прекращения режима тишины в украинских масс-медиа, появилась возможность провести анализ действий ударной группировки противника.

Как видим, ВСУ повторили тактический прием успешно реализованный в сентябре 2022 года в Харьковской области. Ставка была сделана на рейдовые действия с вводом в прорыв разведывательно-ударных отрядов. Которые под прикрытием БПЛА и комплексов РЭБ беспрепятственно перемещались по российскому приграничью и создавали нужный психологический эффект. При этом, применялся классический прием ДРГ – «ударил-убежал».

Итак, на первоначальном этапе вторжения, успех был достигнут за счёт внезапности и массового применения РЭБ.

Для этого на курском направлении украинским командованием был создан единый разведывательно-ударный контур , в который были интегрированы подсистемы РЭБ, разведки и огневого поражения (ствольная артиллерия, РСЗО и ПВО). Задачей подразделений РЭБ, следовавших за первой линией мобильных отрядов, было выявление (разведка) и борьба с дронами (FPV, разведывательными и разведывательно-ударными) подразделений ВС РФ, а также поиск и вывод из строя узлов связи.

В комплексе это привело к завоеванию превосходства в воздухе, а также оставило подразделения ВС РФ без связи и лишило их управления. И, как следствие, породило хаос как среди гражданского населения, так и военных.

Вероятнее всего, в качестве средств автоматизации для координации действий ВСУ применялся программно-аппаратный комплекс «Кропива» (украинский аналог американской системы «АТАК»). «Кропива» предназначена для автоматизированного сбора разведсведений, их обработки и постановки задач на огневое поражение целей артиллерийскими и пехотными подразделениями.

Отметим, что такая тактика актуальна только при отсутствии сплошной линии обороны и заградительных средств, включая минные поля. Поэтому ВСУ и удалось обойти опорные пункты ВС РФ и нанести им огневое поражение. Вместе с тем, условия местности (наличие просек и дорог) позволило это сделать за короткий промежуток времени, причем продвинуться вглубь Курской области.

Вместе с тем, как показала практика, применение автоматизированных систем является одним из важнейших факторов успеха в военных действиях.

Так, это предопределило направление развития ВС РБ, где внедряется межвидовая автоматизированная разведывательно-ударная система (МАРУС). Мы уже рассмотрели ряд инновационных решений и боевых подсистем, которые входят в МАРУС. Теперь отметим подсистему РЭБ, которая интегрирована в общий контур.

В белорусской армии понимают, что без электронного противодействия и поражения противника в электромагнитном спектре на современном этапе говорить об успехах на поле боя нереально. Поэтому в МАРУС в едином контуре, наряду со средствами огневого поражения, функционируют средства РЭБ.

Как отметил Министр обороны Беларуси В.Хренин, выступая на МВТФ “Армия-2024”, белорусский ВПК, опираясь на опыт СВО и имея свою хорошую научную базу, также представил некоторые образцы, в том числе и для наших Вооруженных Сил – это системы управления, ПВО, разведки и РЭБ.

Таким образом, белорусские инженеры идут в ногу со временем, обеспечивая Вооруженные Силы страны необходимым инструментом для успешного выполнения задач, которым безусловно является МАРУС.

Павел Ковалев