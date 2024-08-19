Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии.

Эксперты: Ракеты JASSM на Украине будут применять западные летчики

Вашингтон и Киев прорабатывают технические детали возможной отправки ВСУ высокоточных крылатых ракет JASSM. Дальнобойность JASSM сделает их носители – самолеты F-16 – труднодоступными для российской ПВО. По словам экспертов, в теории под удар этих ракет могут попасть новые российские регионы и даже Москва. Чем на это может ответить Россия?

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Ими могут вооружить предоставленные ранее Киеву истребители F-16, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома. Однако окончательное решение пока не принято.

В администрации Байдена отметили, что для принятия решения Белый дом и Пентагон должны, среди прочего, быть уверены, что ракеты смогут использоваться в том числе с существующих в распоряжении Киева самолетов советской постройки. Пентагон работает с Украиной по этим техническим вопросам.

Отметим, что JASSM производится компанией Lockheed Martin с 2001 года. Малозаметная ракета летит по заранее заданному маршруту, используя наведение GPS и внутреннюю навигационную систему. Вес боеголовки – 450 кг. Радиус действия в зависимости от модификации – от 370 до 980 км с точки пуска.

В качестве носителей могут использоваться бомбардировщики B-1, B-2, B-52H, а также истребители F-16 и F/A-18. Как пишет издание Missile Threat, JASSM создавалась в том числе с учетом возможностей российских систем ПВО С-300 и ее более новых модификаций. Также ракета может использовать канал передачи данных WDL, позволяющий корректировать ее курс.

При этом еще в мае отраслевой Telegram-канал "Взгляд человека в лампасах" приводил мнение командира экипажа российского Су-34 о рисках, которые JASSM могут создать для России. "Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких "джазмов", и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО", – указывал он.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом по устоявшейся схеме прощупывают "красные линии" и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон "втихую" уже поставил ВСУ небольшую партию ракет.

"JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине предполагала, что ВСУ будут применять не только Storm Shadow и SCALP, но и новые ракеты. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу", – считает Леонков.

Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. "Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет", – допустил спикер.

При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. "Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца", – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

"В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства "Бук" и "Тор", – напомнил эксперт. Он полагает, что российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители.

"Однако самый главный вопрос заключается не в поражении собственно ракет, а в обнаружении мест базирования их носителей – то есть истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически "рихтуются" нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена", – заключил Леонков.

Вероятная передача Киеву JASSM потребует усиления работы российской разведки, считает Владимир Попов, генерал авиации, заслуженный военный летчик России. "Целесообразно уничтожить крылатые ракеты в тот момент, когда они только окажутся на складах и в арсеналах. Для этого нужна разведка", – подчеркнул собеседник.

При этом у ВС России есть средства борьбы с дальнобойным оружием и в воздухе, в частности – системы ПВО С-300 и С-400, добавил он.

"Пуск JASSM, как правило, осуществляется с малых высот. Ракета летит по особенной траектории: сначала разгоняется, получает динамическое энергодвижение, потом ныряет под лепесток РЛС и становится невидимкой, а непосредственно перед атакой взлетает вверх. Но ее можно эффективно перехватить", – пояснил Попов.

И все же основной мишенью ВС России должны стать самолеты-носители F-16, а также модернизированные Су-24, считает он. "Трудность в том, что ракета дальностью свыше 400 или 900 км позволит ВСУ не подвергать большому риску самолет и не залетать в зону поражения российской ПВО – в ином случае мы возьмем истребитель на автосопровождение и уничтожим", – отметил он.

"Поэтому, скорее всего, F-16 будут работать в Одесской области рядом с румынской границей, куда наши обычные ракеты долетают, но не быстро. Это позволяет ВСУ поднять машины в воздух или спрятать их, выведя из-под удара. Но ВС России смогут решить и эту задачу. У нас есть дальние перехватчики, гиперзвуковые "Кинжалы" и ракеты Х-101", – резюмировал Попов.

Анастасия Куликова