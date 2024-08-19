Как новые F-16 могут повлиять на ход российско-украинского конфликта? (The Economist, Великобритания)

The Economist: поставленные Киеву F-16 не изменят ход боевых действий

Поставка Киеву истребителей F-16 оказалась сопряжена с целой вереницей проблем, пишет The Economist. Игра, судя по всему, и вовсе не стоит свеч — ведь уже полученных самолетов ВСУ не хватит для ведения боевых действий, а многие машины из следующих партий скорее всего окажутся непригодными к использованию.

Их слишком мало, чтобы подавить российские ВВС, однако их появление — бодрое символическое начало

Лучше поздно, чем никогда. С самого начала вооруженного конфликта Владимир Зеленский умолял Запад поставить ему истребители F-16. Первые десять самолетов (в перспективе их количество может составить 79) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как несговорчивая администрация Байдена наконец дала зеленый свет своим более нетерпеливым европейским союзникам на их отправку. К концу 2024 года Украина должна получить 20 истребителей американского производства. Остальные, обещанные так называемой "коалицией F-16" во главе с Данией и Нидерландами, будут поступать партиями в течение 2025 года.

По словам Бена Ходжеса (Ben Hodges), бывшего командующего американскими войсками в Европе, многие серьезно разочарованы тем, что поставка самолетов занимает столько времени. Он считает, что одной из причин задержки в предоставлении F-16 в — в достаточном количестве для того, чтобы их использование принесло какие-то плоды — является "плачевная" нехватка учебных мест для украинских пилотов, которую он считает следствием "политического решения". Свою лепту внесли и языковые трудности. В Украине есть отличные, закаленные в боях пилоты. Однако F-16, даже относительно старые, более сложны в управлении, чем Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.

Еще одним фактором стало время, необходимое для создания инфраструктуры, готовой к приему этих самолетов. Данные истребители требуют более сложного технического обслуживания, чем их российские аналоги. Бортинженеры нуждаются в такой же подготовке, как и пилоты (несмотря на то, что некоторые западные гражданские подрядчики почти наверняка работают на Украине). Часть ремонта и обслуживания может также проводиться в соседних странах НАТО — Польше и Румынии, что вызовет недовольство России.

По словам Нико Ланге (Nico Lange), бывшего начальника штаба министерства обороны Германии, прибывающие самолеты являются приоритетной целью для русских. Именно поэтому они размещаются в условиях строжайшей секретности, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями и специально построенными ложными целями. Но такое рассредоточение усложняет логистику: требуется больше людей и больше запчастей.

Насколько велика разница между F-16 и другими истребителями? Дуглас Барри, эксперт по воздушной технике из Международного института стратегических исследований, считает, что главная непосредственная польза, которую ВСУ могут извлечь из поставок истребителей — это повышение боевого духа. Первоначальное количество самолетов невелико, и украинцы будут использовать их с осторожностью, чтобы избежать потерь, которые могли бы дать России мощные информационные поводы для ее пропагандистской кампании. Однако они должны внести свою лепту в боевые действия и, возможно, изменить ситуацию на поле боя.

Америка оснащает F-16 современными ракетами класса "воздух-воздух" (такими как дальнобойная версия AIM-120 и AIM-9X, новейшая версия Sidewinder), а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами. Они смогут нести до четырех фугасных бомб GBU-39 (по сути, это снаряд с крыльями, запускаемый с самолета), которые, хотя и меньше своих российских аналогов, гораздо более точны и дальнобойны. Они также могут нести кассетные боеприпасы для использования против войск и бронетанковых формирований. Сообщается, что в ближайшее время будут разработаны модернизированные радары.

F-16 могли бы наказать Россию за ту безнаказанность, с которой ее Су-34 наносят удары по линии фронта на Украине. Русские пилоты ежедневно запускают более сотни эффективных планирующих бомб, не покидая при этом российского воздушного пространства. Приоритетной задачей, по словам Ланге, будет заставить их держаться подальше — или же рисковать быть сбитыми. AIM-120D — это ракета с собственным активным радаром, дальность действия которой достигает 180 км (112 миль). Однако, если цель пытается уклониться, ракета вынуждена поворачивать и разворачиваться, что снижает дальность ее полета.

F-16 могут использовать более дешевые ракеты AIM-9X с тепловым наведением, чтобы сбивать крылатые ракеты, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре Украины. Их 20-мм шестиствольная пушка Гатлинга должна быть эффективна против российских беспилотников "Герань". F-16 также могут наносить удары противокорабельными ракетами "Гарпун" по оставшейся части российского Черноморского флота.

Однако, поскольку количество самолетов растет медленно, может пройти некоторое время, прежде чем F-16 смогут оказать значительное влияние на ход боевых действий. В недавнем докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) утверждается, что Украине нужно гораздо больше самолетов, чем ей пообещали поставить союзники. Из 79 самолетов по крайней мере десять являются двухместными учебно-тренировочными. Некоторые из оставшихся могут оказаться в таком плохом состоянии, что будут служить лишь большой коробкой с запчастями. Истребителей Украине может хватить всего на три-четыре эскадрильи. В докладе утверждается, что для достижения превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления ей необходимо 12 или более эскадрилий по 18 самолетов на каждую.

Украина с радостью восприняла предложения Франции и Швеции о поставках истребителей Mirage и Gripen. Однако из-за того, что использование самолетов одного типа является более эффективным и удобным для пилотов, она предпочла бы получить больше F-16. Сет Джонс (Seth Jones) из CSIS считает, что Украина сможет восполнить нехватку самолетов, объединив F-16 с беспилотниками Loyal Wingman. Украина создает все более мощные беспилотники всех видов и использует их инновационными способами.

Потребуется время, чтобы интегрировать F-16 в украинские системы ПВО и приобрести опыт их эксплуатации. Координация действий самолетов, взлетающих с нескольких аэродромов, будет сложной задачей, говорит генерал Бен Ходжес. Одним из ключевых факторов для раскрытия их потенциала является наличие самолета управления и наблюдения ASC 890. В мае Швеция объявила о передаче двух таких самолетов. Однако пока неясно, когда украинские экипажи будут готовы летать на них.

Тем не менее, прибытие F-16 знаменует собой начало создания военно-воздушных сил, соответствующих стандартам НАТО. Благодаря этому Украина подключается к хорошо развитой цепочке поставок F-16. Системы вооружений НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо эффективнее, если их будет нести самолет, для которого они были разработаны, а не устаревшие МиГи и "Сухие". Украинские F-16 также оснащены Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает безопасную связь и улучшает ситуационную осведомленность. Несмотря на то, что их слишком мало и они слишком поздно были поставлены ВСУ, значение F-16 нельзя недооценивать.