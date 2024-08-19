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Известия.ru

Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Министерство обороны России в воскресенье, 18 августа, показало кадры поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.


На кадрах показано, как оператор прицеливается и наносит удар по технике.

Разведподразделение группировки войск «Север» выявило машину противника. После этого военные Вооруженных сил (ВС) РФ оперативно уничтожили цель с помощью боеприпаса «Ланцет». Это было подтверждено средствами объективного контроля, уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские войска атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 3,46 тыс. военнослужащих.

Операция по уничтожению украинских сил продолжается. Так, 18 августа в Минобороны показали кадры удара средствами поражения вертолетом Ми-28НМ по ВСУ в приграничной зоне Курской области. Отмечалось, что он наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-28Н
С-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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