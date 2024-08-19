Американское издание "Defense News" опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2024 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2023 году. В свежий рейтинг, однако, не вошли российские оборонно-промышленные компании, практически полностью прекратившие сообщать информацию о своей деятельности.

Рейтинг мировых военно-промышленных компаний Defense News за 2024 год. Источник: Defense News

Впрочем, достоверность данных рейтинга "Defense News" относительно российских компаний всегда оставалась под вопросом в силу трудности учета оборонного производства российских компаний и предприятий в целом, а в особенности работающих в "стратегических" отраслях ОПК. Точно также в рейтинге не учтены японские компании.

Как всегда за последние несколько лет, рейтинг возглавляют американские и китайские компании (хотя вопрос методологии подсчета составителями рейтинга объема военных производств китайских государственных корпораций также остается дискуссионным). Из 12 первых компаний рейтинга теперь пять являются китайскими, а остальные семь американскими (относя к последним де факто также ВАЕ Systems), при этом китайская государственная авиастроительная корпорация Aviation Industry Corporation of China (AVIC) впервые вышла на второе место, с объемом оборонных продаж в 44,911 млрд долл. Первое место в мировой табели о рангах трациционно многие годы удерживает американская корпорация Lockheed Martin, с объемом оборонного производства в 2023 году 64,65 млрд долл.

С третьего по седьмое места в рейтинге также занимают американские компании - на третьем месте RTX (Raytheon, объем оборонных продаж в 2023 году 40,6 млрд долл), на чевертом Northrop Grumman (35,197 млрд долл.), далее идут General Dynamics (33,651 млрд долл.), Boeing (32,684 млрд долл) и ВАЕ Systems (27,51 млрд долл). Затем подряд идут китайцы - на восьмом месте китайская единая государственная судостроительная корпорация China State Shipbuilding Corporation (CSSC, 21,164 млрд долл), на девятом China North Industries Group Corporation Limited (более известная как Norinco, 16,614 млрд долл.), на одиннадцатом China Electronics Technology Group (14,295 млрд долл) и на двенадцатом China South Industries Group Corporation (13,772 млрд долл). Между ними на десятом месте вклинивается американская L3 Harris с 15,553 млрд долл.

При этом на более низких позициях в рейтинге китайские производители почти отсутствуют, за исключение попавшей на 52-е место China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, 2,059 млрд долл), при этом не включен даже такой гигант, как китайская государственная аэрокосмическая корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), которой еще в 2021 году составители рейтинга давали 13 млрд долл оборонного производства. Все это, конечно, вызывает большие сомнения относительно достоверности и корректности данных о китайских компаниях в рейтинге. Явный "недоучет" наблюдается и относительно индийских компаний.

В рейтинг вошел украинский бывший "Укроборонпром", объем военного производства которого был оценен в 2023 году в 2,207 млрд долл (49-е место), что дает увеличение на 72% по отношению к 2022 году.