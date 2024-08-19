Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

Газета отметила, что поставки Киеву из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Украинская армия больше не может использовать некоторые системы вооружений, поставленные ей Германией, или может применять их лишь ограниченно. Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится "под угрозой", пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

"Первоначальные потребности Украины в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрошенные запчасти придется приобретать заново", - цитирует газета письмо Минобороны. Другими словами, как отмечает издание, ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно. Со временем, как указывает Bild am Sonntag, ситуация будет еще более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

Во внутреннем документе министерства говорится, что "в настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил". "На данный момент это затрагивает более 30 высокоприоритетных мер на общую сумму более €3 млрд, которые не могут быть дальше реализованы", - подчеркивает издание. В частности, это касается таких областей, как "противовоздушная оборона, артиллерия и беспилотники", в которых Украина особенно зависит от поставок из Германии. Дополнительные проблемы могут возникнуть с поставками боеприпасов, которые уже были обещаны Киеву.

Это, по данным газеты, связано с тем, что "поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке". Согласно документу министерства, это касается управляемых ракет к системе Patriot типа PAC 3, управляемых ракет IRIS-T и метательных зарядов калибра 155 мм. В настоящее время обещанные поставки этих типов боеприпасов все еще могут быть выполнены, констатирует газета. Однако, поскольку требования о "потере возможности замены" со стороны Минфина ФРГ представляют собой "изменение правил игры после начала игры", "непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой", резюмируется во внутреннем документе министерства.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил Bild am Sonntag, что рассчитывает на то, что "правительство Германии найдет способы финансировать общие потребности Украины в области безопасности на этот год, а Бундестаг четко и ясно выскажет свое ключевое слово в отношении бюджета на 2025 год". Он утверждал, что безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль [в поддержке Киева].

О ситуации вокруг помощи Киеву

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели сейчас нет. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и министерства финансов. В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. При этом там подчеркнули, что министерство финансов готово к тому времени рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных средств в краткосрочной перспективе.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением по бюджету на 2025 год на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в 2 раза меньше, чем в текущем году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.