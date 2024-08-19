Захарова заявила, что разговаривать с киевским режимом не о чем

Киев убивает мирных граждан и создает угрозы ядерной безопасности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Разговаривать с украинским нацистским режимом, убивающим мирных граждан и создающим угрозы ядерной безопасности, не о чем. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"После 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли - бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности. Разумеется, как сказал [президент РФ] Владимир Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем", - подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, Запад должен побудить Киев отказаться от терактов против критической инфраструктуры РФ. "Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада - от поощрения такой тактики и поставок ему (киевскому режиму - прим. ТАСС) летальных вооружений", - указала представитель российского дипведомства.

Дипломат добавила, что после апреля 2022 года, когда Киев вышел из переговоров с Россией, а через пять месяцев сам себе юридически запретил их проведение, "единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными".

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно. "Самый недавний представился в июне этого года, когда президент России Владимир Путин выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами. Это предложение включало в себя признание территориальных реалий, отказ Украины от членства в НАТО, отмену незаконных санкций и прекращение дискриминации русскоязычных граждан", - резюмировала она.