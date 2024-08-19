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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США по пути на Ближний Восток вошел в Индийский океан

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USS-Abraham-Lincoln-CVN-72
USS Abraham Lincoln (CVN 72). Источник: shipwallpaper.blogspot.com.

Вашингтон. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln, идущий на Ближний Восток в связи с обострением ситуации в регионе, пройдя Малаккский пролив, вошел в Индийский океан, следует из данных Пентагона.

Как сообщало американское военное ведомство, глава Пентагона Ллойд Остин приказал ускорить переход авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln с Тихого океана на Ближний Восток в связи с возможными ударами Ирана по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

На данный момент на Ближнем Востоке в районе Оманского залива уже находится американская авианосная группа, возглавляемая атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt.

По данным американского оборонного ведомства, в Восточном Средиземноморье находится атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk.

В восточной части Средиземного моря также находится амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорт-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тыс. морпехов. Там же оперативные задачи выполняют два американских ракетных эсминца.

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Страны
Израиль
Индия
Иран
Оман
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-35
Проекты
Nimitz
Авианосец
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