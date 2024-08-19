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Интерфакс-АВН

МИД РФ опроверг переговоры Москвы и Киева по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли информацию западных СМИ, что нападение ВСУ на Курскую область якобы сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ в связи с публикацией The Washington Post. Она подчеркнула, что "угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада".

"Вместе с тем шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно. Самый недавний представился в июне этого года, когда Президент России В.В.Путин выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами", - отметила Захарова.

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Путин Владимир
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