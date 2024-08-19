Лукашенко заявляет о надежности оборонной линии Белоруссии на западном направлении

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Белоруссия создала надежную оборонную линию, которая позволит остановить продвижение противника, если на республику будет совершено нападение с западного направления, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

"Мы их ждем. Там нам будет попроще. Там выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить (войска и оборонительные рубежи - ИФ)", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Не буду называть сколько их штук, но будет достаточно для того, чтобы закрыть всю границу. Не "Линия Сталина" (система укрепленных районов вдоль западной границы СССР до 1939 года - ИФ), а современные оборонительные пункты, где тренируются наши ребята. Каждый военнослужащий, если мы его призываем по мобилизации, должен знать, куда он должен прийти и в каком направлении стрелять", - рассказал президент.