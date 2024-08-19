Лукашенко считает, что на Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что на Украине будут рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие.

"Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины (вторжение ВСУ в Курскую область РФ - ИФ) - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".