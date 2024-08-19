Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко считает, что на Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие

341
0
0
Комплекс "Искандер". Архивное фото
Комплекс "Искандер". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что на Украине будут рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие.

"Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины (вторжение ВСУ в Курскую область РФ - ИФ) - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:57
  • 3872
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»