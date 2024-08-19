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Интерфакс-АВН

Лукашенко видит опасность третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину

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Американские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что видит опасность третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на территорию Украины.

"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы должны это видеть, мы это видим с президентом Путиным, что в это могут уже открыто включиться (вот просто даже не пряча это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть", - сказал белорусский президент, которого цитирует госагентство БелТА.

"А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины... А лучше еще, чего они хотят, со стороны (...) руководителей Польши, захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было. Это их мечта", - отметил президент, подчеркнув, что при таком сценарии "это мобилизация и настоящая война должна была бы быть".

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