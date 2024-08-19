Лукашенко сообщил о переброске к границе с Украиной почти трети белорусской армии

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Украина держит вблизи границ с Белоруссией более 120 тыс. военных, Белоруссия в ответ была вынуждена перебросить к границе почти треть своей армии, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

"Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и прочие - самые подготовленные, они свою работу делают", - сказал белорусский президент, которого цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил о дополнительном обострении обстановки на границе в конце июня - начале июля, когда велась подготовка к параду в Минске на День Независимости. Тогда в Белоруссию, в том числе из России, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск, которые участвовали в параде, напомнил он.

"Ясно, что они (на Украине - ИФ) видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, "Путин опять будет наступать с территории Беларуси". Из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И они к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - рассказал президент.

Лукашенко сообщил, что потом по каналу коммуникации, который существует с украинскими спецслужбами, удалось обсудить ситуацию. "Мы запросили: "Вы зачем это делаете?" Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели", - сообщил он.

"А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что более того, уже в августе Белоруссия была вынуждена реагировать на нарушение своего воздушного пространства украинскими ударными беспилотниками. "Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что уже надоело. Они постоянно нарушают восточную часть нашей границы, если летят в Питер, туда дальше. Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают 3-5 тыс. километров, долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу. Мы их предупреждали. Конечно, наше ПВО это видит и сразу информацию передает российским противовоздушным силам", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что был вынужден реагировать по всем направлениям, когда беспилотники уже фактически вторглись на белорусскую территорию.