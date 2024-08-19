Лукашенко: ракетные комплексы "Искандер" подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетные комплексы "Искандер", размещенные в Белоруссии, подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

"У нас (президентов Белоруссии и России - ИФ) оборонительные планы существуют, а если надо, мы их переведем и в наступательные. Поэтому они пусть там не бесятся (...). Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и по нашей совместной группировке. Поэтому на западе мы ничего не ослабляем. Более того, армию свою усилили серьезным оружием. Вы знаете его - российским. И обычным, и тактическим ядерным оружием", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.