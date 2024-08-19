Источник: ЕС 29-30 августа может обсудить новые военные поставки Киеву

Это связано с высокими потерями украинских сил в результате вылазки в Курскую область, отметил он

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече Совета ЕС в Брюсселе 29-30 августа возможности новых военных поставок Киеву на фоне высоких потерь украинских сил в результате вылазки в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

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"Поддержка Украины, включая возможности новых военных поставок, безусловно, будет главной темой встречи, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в районе Курска", - отметил источник. По его информации, Украина сейчас "испытывает особенно острую потребность в дополнительной технике и боеприпасах" в результате "высоких потерь" зашедших в Россию частей.

Он отметил, что министры также будут обсуждать процесс наращивания военного производства в странах Евросоюза, "который направлен на восполнение военных запасов стран сообщества и на обеспечение потребностей Украины".

Неформальная встреча Совета ЕС на уровне глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа была перенесена из Будапешта в Брюссель решением главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Это было сделано в качестве наказания председательствующей в Совете ЕС Венгрии за визиты в начале июля премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин с "несогласованными" с Еврокомиссией мирными инициативами по Украине.