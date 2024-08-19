Войти
ТАСС

Источник: ЕС 29-30 августа может обсудить новые военные поставки Киеву

318
0
0
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Это связано с высокими потерями украинских сил в результате вылазки в Курскую область, отметил он

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече Совета ЕС в Брюсселе 29-30 августа возможности новых военных поставок Киеву на фоне высоких потерь украинских сил в результате вылазки в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Читайте такжеЧто известно о ситуации в Курской области

"Поддержка Украины, включая возможности новых военных поставок, безусловно, будет главной темой встречи, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в районе Курска", - отметил источник. По его информации, Украина сейчас "испытывает особенно острую потребность в дополнительной технике и боеприпасах" в результате "высоких потерь" зашедших в Россию частей.

Он отметил, что министры также будут обсуждать процесс наращивания военного производства в странах Евросоюза, "который направлен на восполнение военных запасов стран сообщества и на обеспечение потребностей Украины".

Неформальная встреча Совета ЕС на уровне глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа была перенесена из Будапешта в Брюссель решением главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Это было сделано в качестве наказания председательствующей в Совете ЕС Венгрии за визиты в начале июля премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин с "несогласованными" с Еврокомиссией мирными инициативами по Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:57
  • 3872
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»