TNI: заявления ВСУ об уничтожении российских Су-34 не соответствуют реальности

Западные военные, недооценивающие российский истребитель Су-34, показывают себя большими невеждами, считает автор статьи в TNI. Он убежден: в условиях конфликта на Украине, полностью поменявшего представления о современной войне, Су-34 остается одной из самых эффективных боевых машин.

Западные СМИ склонны недооценивать возможности этого самолета, заостряя внимание на потерях и не учитывая ни масштабов конфликта между Россией и Украиной, ни того насколько высоки ставки. Су-34 (по классификации НАТО: Fullback или "Защитник") всегда играл ключевую роль в воздушных операциях России, и, несмотря на потери, мощная промышленная база России позволяет восполнять пробелы.

Продолжающиеся боевые действия привели к значительным разрушениям с обеих сторон. Дело в том, что оба противника считают конфликт экзистенциальным, и это объясняет большие потери.

Су-34 был и остается превосходным самолетом

Вообще, Су-34 повсеместно считается одним из самых современных боевых самолетов, состоящих у России на вооружении. Он классифицируется как истребитель-бомбардировщик.

Однако украинцы и западные СМИ наперебой трубят о том, что Су-34 якобы "падают с небес". Да, российские военные потеряли немало боевых самолетов с тех пор, как ввели войска на Украину в 2022 году, — в том числе из-за новаторского применения ВСУ сложных зенитных систем, которыми Киев снабдил Запад.

Недооценка Су-34

В некоторой степени превосходства в воздухе русские все же добились, хотя украинцы и "уронили" немало российских "птичек". Еще в марте этого года Дэвид Экс сообщил на страницах Forbes, что ВСУ сбили "в общей сложности восемь Су-34".

Однако месяц спустя издание Army Recognition сообщило, что Россия усилила свое военное присутствие на Украине, перебросив дополнительные Су-34.

Репортажи американских и западных аналитиков о российских потерях отражают их предрассудки. Верно, что если бы армия США потеряла столько же самолетов, скольких лишились русские, то американский народ наверняка бы потребовал ответов. Более того, не исключено, что политики бы сами занервничали и приказали бы военным свернуть операции и пересмотреть тактику и стратегию.

Но и для Украины, и для России это экзистенциальная борьба. К тому же в кампании такого масштаба можно смело ожидать больших потерь в технике и личном составе.

Оба противника считают, что если они проиграют, то их стране конец. Кроме того, оба располагают современными армиями. Промышленная база Москвы работает на всю катушку и в состоянии заменить потерянные в бою системы в большом количестве.

Кроме того, Су-34 совсем недавно применялись в целой серии успешных наступлений против Украины.

Западные аналитики не понимают контекста

Су-34 — двухместный, двухмоторный, всепогодный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик средней дальности. Разработанная еще на излете СССР в 1980-х, эта птица получила поистине легендарную карьеру. Она повсеместно считается одним из лучших боевых самолетов в распоряжении русских.

Нынешний конфликт — крайне кровавый, и это неизбежно сказывается на количестве потерянных в бою самолетов. На самом деле потери гораздо выше, чем американцы привыкли терять в современных войнах, и дорогостоящей и передовой техники (включая те же Су-34) в этом противостоянии уничтожается гораздо больше, чем большинство жителей Запада могут принять (или даже помыслить).

Автор: Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert) — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, The Asia Times и The Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: Как Запад потерял Украину” выйдет в свет 22 октября