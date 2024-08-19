МИД КНР: консенсус по Украине стал примером сотрудничества глобального Юга

Глава ведомства Ван И отметил, что позицию Китая и Бразилии по украинской проблеме поддержали уже более 100 стран и организаций

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Единая позиция Китая и Бразилии по украинской проблеме, поддержанная многими государствами, стала хорошим примером сотрудничества между странами глобального Юга. Об заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"За последние 50 лет Китай и Бразилия подали хороший пример сотрудничества [между странами] глобального Юга, - говорится в статье, которую глава МИД КНР опубликовал в бразильской газете "Фолья ди Сан-Паулу" по случаю 50-летия дипотношений между двумя государствами. - В мае мы опубликовали китайско-бразильское заявление о консенсусе по политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине".

Китайский дипломат напомнил, что позицию двух стран по украинской проблеме поддержали уже более 100 стран и организаций, которые вместе "конструктивно выступили в поддержку мира".

Ван И отметил, что наступил "новый период турбулентности и перемен". "Человечество сталкивается с многочисленными вызовами. "Китай и Бразилия - крупные развивающиеся страны, представители государств с формирующейся рыночной экономикой, выступающие в качестве важных членов БРИКС и занимающие одинаковую позицию по ряду важных вопросов, которые касаются мира и развития на нашей планете", - добавил он.

Как уточнил министр, Пекин тесно сотрудничает с бразильской стороной на таких многосторонних площадках, как ООН, БРИКС и Группа двадцати. Таким образом, КНР и Бразилия "рука об руку противодействуют глобальным вызовам, вместе отстаивают справедливость и правосудие на международной арене".

В мае по итогам консультаций главы МИД Китая Ван И со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".