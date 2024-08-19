Войти
ТАСС

МИД КНР: консенсус по Украине стал примером сотрудничества глобального Юга

333
0
0
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава ведомства Ван И отметил, что позицию Китая и Бразилии по украинской проблеме поддержали уже более 100 стран и организаций

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Единая позиция Китая и Бразилии по украинской проблеме, поддержанная многими государствами, стала хорошим примером сотрудничества между странами глобального Юга. Об заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"За последние 50 лет Китай и Бразилия подали хороший пример сотрудничества [между странами] глобального Юга, - говорится в статье, которую глава МИД КНР опубликовал в бразильской газете "Фолья ди Сан-Паулу" по случаю 50-летия дипотношений между двумя государствами. - В мае мы опубликовали китайско-бразильское заявление о консенсусе по политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине".

Китайский дипломат напомнил, что позицию двух стран по украинской проблеме поддержали уже более 100 стран и организаций, которые вместе "конструктивно выступили в поддержку мира".

Ван И отметил, что наступил "новый период турбулентности и перемен". "Человечество сталкивается с многочисленными вызовами. "Китай и Бразилия - крупные развивающиеся страны, представители государств с формирующейся рыночной экономикой, выступающие в качестве важных членов БРИКС и занимающие одинаковую позицию по ряду важных вопросов, которые касаются мира и развития на нашей планете", - добавил он.

Как уточнил министр, Пекин тесно сотрудничает с бразильской стороной на таких многосторонних площадках, как ООН, БРИКС и Группа двадцати. Таким образом, КНР и Бразилия "рука об руку противодействуют глобальным вызовам, вместе отстаивают справедливость и правосудие на международной арене".

В мае по итогам консультаций главы МИД Китая Ван И со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Украина
Компании
ООН
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:57
  • 3872
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 16:43
  • 0
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»