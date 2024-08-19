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Китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны

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Фото: NASA / Goddard / Global Look Press
Фото: NASA / Goddard / Global Look Press.

SCMP: ученые КНР хотят создать на Луне магнитную установку для доставки ресурсов

Китайские ученые придумали экономичный способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, которая может стать частью проекта российско-китайской лунной станции. Предполагается, что установка будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, при этом вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю.

По мнению ученых, уникальные условия среды на спутнике Земли, такие как высокий вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки будет составлять около 10 процентов от стоимости существующих способов. Ученые из КНР также добавили, что главной задачей будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле.

Ранее сообщалось, что основанная в 2022 году американская компания Interlune планирует заняться добычей гелия-3 на Луне. В частности, организация планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли. В 2030 году компания планирует начать доставку гелия-3 на Землю.

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