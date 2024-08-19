Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

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Уничтожение установок реактивного огня HIMARS украинской армии в Сумской области обеспокоило немецкого военного обозревателя Юлиуса Репке, который призвал командование ВСУ отодвинуть комплексы подальше от Курской области и спрятать понадежней. Свое послание к украинскому командованию он оставил в одной из социальных сетей.

Российская армия слишком быстро уничтожает украинскую военную технику, переброшенную на Курское направление, в том числе западного производства. В четверг и пятницу в Сумской области ударами ракет «Искандер» были накрыты три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также транспортно-заряжающая машина. Всему виной российские разведывательные беспилотники, свободно летающие в небе даже над Сумской областью, так как у ВСУ там нет ПВО. Попытки ее разместить ближе к границе заканчиваются прилетами российских ракет.

Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки,

— написал немец.

Командование ВСУ вынуждено перебрасывать на Курское направление дефицитные западные комплексы для ударов по Курской области, так как ракеты использовать американцы запретили. РСЗО HIMARS ВСУ били по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, пытаясь отрезать порядка 30 населенных пунктов, чтобы сорвать эвакуацию населения. Установки были выявлены беспилотниками, после чего уничтожены точечными ударами «Искандеров».