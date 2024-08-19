Украина получит «артиллерию будущего» из Германии

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Германия подтвердила, что планирует в этом году поставить Украине первые самоходные гаубицы RCH 155 на базе шасси транспортера Boxer. Это интересно, поскольку данная система еще не используется оперативно ни в одной стране мира. Германия уже заявляла, что поставит Киеву в общей сложности 36 гаубиц RCH 155, но теперь подтверждено, что они будут поставлены в этом году. Помимо новых орудий RCH 155, в этом году также должны быть поставлены 12 гусеничных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (что должно помочь восполнить потери украинских подразделений, использующих эту систему, и может даже частично повысить их потенциал) и четыре орудия Zuzana 2.

Однако декларация о поставке RCH 155 особенная, поскольку эта система относится к совершенно новому поколению. В системе используется автоматизированный башенный модуль, естественно, с автоматическим устройством заряжания ракет и метательного топлива, а экипаж состоит всего из двух человек, остающихся в корпусе транспортника. При стрельбе штатными боеприпасами с донным газогенератором он поразит цель на расстоянии более 40 км. При использовании специальных боеприпасов, например ракет M982 Excalibur или M2005 V-LAP, это значение может даже превышать 50 км. Теоретическая скорострельность составляет 9 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда.

Силовым агрегатом является двигатель MTU V8 199 TE21 мощностью 815 л.с., позволяющий Boxer развивать скорость до 100 км/ч. С полным запасом топлива машина проедет примерно 700 км. Башенный модуль RCH 155 также будет установлен на другом шасси. Украинские гаубицы дополнительно будут оснащены системой всенаправленного наблюдения производства Hensoldt типа SETAS, позволяющей отображать информацию на нашлемных дисплеях («видеть сквозь броню»).

Помимо артиллерийских систем, Германия в ближайшие месяцы планирует предоставить Украине еще 30 танков Leopard 1A5, 400 машин MRAP, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с ними, зенитные комплексы IRIS-T SLS и SLM (включая ракеты) и артиллерийские системы «Гепард», полевой госпиталь, медицинское оборудование и стрелковое оружие. Также планируются поставки различных типов логистической техники.