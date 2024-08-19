Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»

Як-130М совершит свой первый полет в следующем году

Компания «Яковлев» впервые представила модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М. Новая модификация известного уже самолета Як-130, который выпускается Иркутским авиазаводом, совершит свой первый полет в следующем году. Какими возможностями будет обладать новая разработка и чем она уникальна, разбирались «Известия».

Более боевой

В рамках опытно-конструкторских работ будет построено три образца Як-130М, которые пройдут испытания и дадут начало серийному производству новой машины.

Базовая модель — учебно-боевой самолет Як-130 — был разработан ОКБ им. А.С. Яковлева в начале 1990-х годов. Самолет выиграл в конкурсе проектов, обойдя такие машины как МиГ-АТ, С-54 ОКБ Сухого и М-200 КБ Мясищева. В работах по самолету на начальном этапе принимала участие итальянская компания Aermacchi, которая впоследствии из-за разногласий отошла от участия в проекте. Aermacchi вышла, но стала совладельцем полного комплекта конструкторской документации и выпустила свой вариант самолета — учебно-тренировочный MB-346.

Самолет Як-130 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый полет Як-130 совершил 25 апреля 1996 года на аэродроме ЛИИ в Жуковском. В 2003 году было начато производство первых двух самолетов для проведения испытаний. Государственные испытания были завершены в 2009 году, и одновременно было начато серийное производство Як-130 на Иркутском авиазаводе.

В начале 2010-х годов были начаты поставки Як-130 в ВКС России и на экспорт — в Алжир. Сегодня это основной учебно-боевой самолет для российских летчиков-истребителей и в ВКС, и в авиации ВМФ России. Также самолет широко поставляется за рубеж и эксплуатируется в Алжире, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнаме, Лаосе, Мьянме и Иране.

Новый Як-130М станет в большей степени боевым самолетом, чем учебным. Фактически он сможет выполнять функции как легкого истребителя, так и легкого ударного самолета-штурмовика. Основные нововведения — новая бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, контейнер с оптико-электронным и тепловизионным прицельным оборудованием СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130», комплекс средств связи КСС-130. Самолет сможет выполнять ударные миссии «воздух–земля» с использованием как неуправляемого ракетного оружия, так и с применением управляемых ракет. Кроме того, под самолет предусмотрена подвеска специального обтекаемого конформного контейнера с двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23Л. С таким оборудованием и вооружением Як-130М становится всепогодным боевым самолетом с возможностью выполнения миссий «воздух–воздух» и «воздух–земля» в любое время суток. Он сможет применять новые высокоточные авиационные средства поражения с различными системами наведения — инфракрасными, спутниковыми и лазерными.

Учебно-боевой самолет Як-130М Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Конечно, основной целью модернизации самолета было придание ему новых возможностей — с использованием прежнего планера и двигателей за счет установки оборудования и систем вооружений нового поколения получится легкая боевая машина, которая востребована и сможет конкурировать на равных с другими самолетами подобного класса. При этом у него не изменяется масса и внешние обводы, но внутри это полностью новая и в большей степени боевая машина.

Создатели отметили, что при формировании облика нового самолета были учтены пожелания и нынешних, и будущих эксплуатантов Як-130. Рынок сбыта легкого боевого самолета значительно превосходит по объему рынок учебно-боевых машин, и есть много стран, которые хотели бы купить легкий универсальный истребитель вместо учебно-тренировочного самолета с ограниченными боевыми возможностями.

Лучший в своем классе

Несколько слов о конкурентах. Самолет-близнец Як-130 — итальянский MB-346 — является учебно-тренировочным самолетом и хотя может в принципе выполнять и боевые миссии, но не является полноценной боевой машиной. В отличие от чехословацкого L-139 — свежей реинкарнации популярного в прошлом учебно-тренировочного самолета L-39 «Альбатрос» — а также от британского Hawk и южнокорейского T-50 на нашем самолете два двигателя вместо одного. Это значительно повышает выживаемость его в боевых условиях и дает определенный запас мощности, что не обязательно для чисто учебной машины, но крайне желательно для самолета, который будет выполнять боевые миссии. При этом стоимость нашего самолета находится в среднем бюджетном диапазоне для машин такого класса. К тому же Як-130М будет нести полноценное вооружение в отличие от всех этих учебных самолетов.

Учебно-тренировочный самолет L-39 «Альбатрос» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow

На учебном Як-130 есть всё, что необходимо для подготовки пилотов истребителей 4++ и 5-го поколений, но новый Як-130М сможет не только обеспечить подготовку пилотов такого уровня, но и будет способен применять некоторые системы, которые входят в состав вооружения самолетов 5-го поколения. По крайней мере, пилоты на нем будут работать со столь же совершенным прицельно-навигационным комплексом.

Представлен прототип нового самолета Як-130М. Первые три опытных машины уже находятся в сборке на Иркутском заводе и в первом полугодии 2025 года планируется первый полет первого летного Як-130М, а следом будет начато серийное производство и в первую очередь для зарубежных заказчиков, география которых с большой вероятностью будет обширной — от Африки и Юго-восточной Азии до Ближнего востока и, вполне вероятно, Латинской Америки. Недорогой и современный боевой самолет нужен всем.

Дмитрий Корнев