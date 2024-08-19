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Военное обозрение

Украинские бронемашины «Казак-5» оснастили боевыми модулями испанского производства

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ постоянно нуждаются в пополнении бронетехникой и усилении ее боевых возможностей. Поэтому украинские бронемашины «Казак-5» оснастили боевыми модулями испанского производства.

Об этом сообщили несколько интернет-ресурсов Украины.

Речь идет о модулях, выпускаемых компанией Escribano Mechanical & Engineering из Испании. Комплекс включает в себя обычную и инфракрасную камеры, обладающие способностью автоматического фокусирования. У них также есть лазерный дальномер. Вооружение, которым располагает модуль, сопровождает цель автоматически и обладает способностью учитывать поправки при ведении огня. Вести стрельбу он может в нескольких режимах.

Ранее такое оборудование установили на бронетранспортеры М113 производства США, поступивших в распоряжение украинских военных.

Этой весной командование ВСУ объявило об активизации поставок для своих подразделений бронемашин «Казак-5», выпускаемых украинской компанией НПО «Практика». До этого армия крайне редко пользовалась данной техникой. В основном она поступала на вооружение Нацгвардии и пограничников. А с недавнего времени на нее обратили внимание и стали заказывать в больших количествах и в ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Такие бронемашины выпускаются на шасси Ford F-550 4×4. Такой автомобиль способен перевозить пять человек и оснащен защитой 2-го уровня STANAG 4569. Масса данной техники – десять тонн. На «Казак-5» установлен дизельный двигатель объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с.

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