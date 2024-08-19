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Вестник Мордовии

Громкие победы "Искандеров": разбиты РСЗО M270 MLRS, ЗРК Patriot и IRIS-T

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Пуск ракеты «Искандер»
Пуск ракеты «Искандер».
Источник изображения: @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В Сумской области уничтожена гусеничная реактивная система залпового огня M270 MLRS американского производства. По данным российского Минобороны, пусковую установку необандеровцев наша воздушная разведка обнаружила в районе населенного пункта Бездрик.



Координаты огневой позиции РСЗО были оперативно предоставлены подразделению, вооруженному оперативно-тактическими комплексами "Искандер", которое незамедлительно отправило туда ракету.

В результате РСЗО M270 MLRS с боевиками формирований киевского режима была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось о поражении колесных реактивных систем M142 HIMARS, предоставленных ВСУ из США.



Также в Сумской области, в районе Сенного враг лишился пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T и личного состава ВСУ, обслуживающего боевую машину.

Российское оборонное ведомство информировало также о потере противником двух пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в районе населенного пункта Любимовка ( Днепропетровская область).



Видео: Министерство Обороны РФ

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
AN/MPQ-65
HIMARS
Patriot ЗРК
Искандер
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